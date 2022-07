Presset mot Boris Johnson øker i Storbritannia, etter at både finansministeren og helseministeren trakk seg tirsdag kveld.

En YouGov-undersøkelse viser at 69 prosent av britene mente Johnson burde gå av som statsminister.

Johnson viser derimot ingen vilje til å gi seg.

– Jeg mistenker at vi må dra Boris sparkende og skrikende fra Downing Street, sa en konservativ lovgiver til Reuters.

Senere onsdag skal Johnson møte i parlamentet for sin ukentlige spørsmålssesjon, hvor lederne av utvalgte komiteer har planlagt en to-timers grilling av statsministeren.

Fullstendig ødeleggende

Avisen Times of London sa at Johnsons rekke av løyner har vært «fullstendig ødeleggende» for regjeringen.

«For hver dag han blir sittende, utdyper følelsen av kaos seg,» het det.

For bare to og et halvt år siden hadde britene et håp om at Johnson skulle bedre de økonomiske forholdene i landet.

Inflasjonsraten i Storbritannia er derimot på sitt høyeste på 40 år, og er høyest blant alle G7-landene.

PROTEST: Misnøyen sprer seg blant britene. Her holder en demonstranter skilt med kritikk av «Partygate» skandalen. AFP

Strateger i de største bankene på Wall Street mener den økonomiske skaden Brexit-beslutningen har påført landet gjør det til en utpost i den utviklede verden.



Flere økonomer advarer om at landet kan gå inn i resesjon.

«Sjansen for at Storbritannia er på vei inn i en resesjon i løpet av de neste to årene har økt. Landet har skyhøy inflasjon og er sårbare for eksterne faktorer», sa J.P. Morgan-økonomer tidligere denne måneden.

– Regjeringen kollapser

Johnson har også fått massiv kritikk for hans håndtering av pandemien, samt de utallige skandalene hans regjering har vært involvert i.

Til tross for hans gode håndtering av Ukraina-krigen, har det ikke ført til et løft i meningsmålingene, som er på all-time low.

«Etter alle skandalene og fiaskoen, er det klart at denne regjeringen nå kollapser,» sa Labour-leder Keir Starmer.