President Vladimir Putins Ukraina-invasjon har fått mange russere til å flykte, og rundt 30.000 av dem har funnet veien til Georgia. 20-25.000 av disse igjen jobber innen IT og programvare.

Strengere internett-kontroll i hjemlandet, sanksjoner og utenlandske selskapers exit gjør at russiske IT-spesialister ser liten fremtid i Russland, melder Bloomberg. De flykter også til naboland som Armenia og Kazakhstan, så vel som Tyrkia, Dubai og Israel – samtidig som USA prøver å lokke dem over ved å lette på visumkravene.

TRYGG HAVN? Tusener av russiske IT-hoder har flyktet til Georgia. Eks-sentralbanksjef Giorgi Kadagidze mener det gir landet en stor mulighet. Foto: Bloomberg

Det å få skarpe, russiske IT-hoder til å bli representerer ifølge nyhetsbyrået en stor økonomisk mulighet for et fattig land med en liberal skatte- og næringslivspolitikk.

– Hele verden konkurrerer for å trekke til seg disse menneskene. Georgia bør markedsføre seg selv aggressivt som en trygg havn fra undertrykkende regimer, med en sterk finanssektor, strender, fjell, varmt klima og god mat, sier tidligere sentralbanksjef Giorgi Kadagidze.

Lokker med lav skatt

Han erkjenner likevel at dette ikke vil skje, og at de fleste vil dra straks de har sikret seg papirene de trenger.

Opposisjonen har kritisert regjeringen for sine forsøk på å blidgjøre Moskva, men økonomiminister Levan Davitashvili mener kritikken er urettferdig og politisk motivert. Han viser til at regjeringen har satt ned arbeidsgrupper for å hjelpe selskaper og gründere med å etablere seg. Den skal også være i samtaler med internasjonale teknologiselskaper om å flytte ansatte fra Russland til Georgia.

– Dette er veldig viktig for Georgia, for økonomien og den digitale transformasjonen. Andre fordeler, som lave inntektsskatter, en 5 prosent særskatt for å tiltrekkes teknologiselskaper og en kultur og et språk russere kjenner, var der lenger før krigen, sier han til Bloomberg.

Dobling av leiepriser

Leieprisene i hovedstaden Tbilisi hadde i mai doblet seg fra samme måned i fjor, mens innbetalinger fra Russland tidoblet seg i samme periode. Fra utgangen av februar til utgangen av mai steg innskuddene til bankkonti eid av russiske statsborgere med 25 millioner dollar, mens innskuddene til alle konti i Georgia som helhet steg 192 millioner dollar.

– Dette er trolig resultatet av innkommende migranters pengebruk, uttaler dagens sentralbanksjef Koba Gvenetadze overfor nyhetsbyrået.

– Nettoeffekten har blitt en styrkelse av Georgias valuta og handelsbalanse. Men dersom returnerende etniske georgiere vil bli på lang sikt, vil resten av immigrantene før eller siden trolig dra. Spørsmålet er når, og vi vet ikke, sier han.