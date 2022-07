Blant dem som angivelig vil troppe opp i statsministerboligen for å be Johnson om å trekke seg, er nyutnevnt finansminister Nadhim Zahawi, ifølge BBC. Zahawi overtok tirsdag posten etter Rishi Sunak, som trakk seg med henvisning til at han ikke lenger hadde tillit til Johnson.

Handelsminister Anne-Marie Trevelyan har alt ankommet Downings street nr. 10, og det samme har transportminister Grant Shapps.

Næringsminister Kwasi Kwarteng er også blant statsrådene som vil be Boris Johnson om å trekke seg som statsminister, ifølge BBC.

(NTB)