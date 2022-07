Russlands Ukraina-invasjon har utløst den alvorligste krisen i forholdet mellom Russland og Vesten siden Cubakrisen i 1962, da mange fryktet verden var på randen av atomkrig.

Forholdet blir definitivt ikke bedre når Dmitrij Medvedev denger løs mot USA på Telegram. Han advarer kraftig mot bruk av domstoler og tribunaler for å etterforske Russlands handlinger i Ukraina.

«Tanken om å straffe et land som har et av de største atomvåpenpotensialer er absurd, og utgjør potensielt en trussel for menneskehetens eksistens, skriver Russlands tidligere president og for tiden nestleder av det russiske nasjonale sikkerhetsrådet, ifølge Reuters.

Tall fra Federation of American Scientists viser at Russland og USA kontrollerer rundt 90 prosent av verdens atomstridshoder, med rundt 4.000 hver.

Fra reformvennlig til hardbarket

I sin presidentperiode fra 2008 til 2012 fremstilte Medvedev seg selv som en reformvennlig som ville bedre forholdet til Vesten, men siden president Vladimir Putin beordret invasjonen av Ukraina 24. februar har han ifølge nyhetsbyrået støpt seg selv om til en høyrøstet, hardbarket Kreml-talsmann.

– Hele USAs historie, som starter med erobringen av det amerikanske urfolket, er en blodig ødeleggelseskrig, fortsetter Medvedev.

USAs president Joe Biden har stemplet Putin som en krigsforbryter som har iverksatt en ulovlig invasjon, og har levert våpen til Ukraina som hevder landet kjemper for sin overlevelse.

Russland selv sier at «spesialmilitæroperasjonen» som er igangsatt skal degradere Ukrainas militære og luke ut personer man mener er farlige nasjonalister. Putin har sagt at USA har brukt Ukraina for å true Russland.