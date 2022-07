– Alle bør være klar over at vi ikke for alvor har startet ennå, sa han til en gruppe russiske parlamentarikere torsdag.

Putin utfordret videre vestlige land og sa at de er mer enn velkomne til å forsøke å nedkjempe Russland på slagmarken.

– Vi hører at de ønsker å nedkjempe oss på slagmarken. Hva skal man si? La dem bare forsøke, sa han.

Putin gjentok deretter anklagen om at det i realiteten er Vesten som har forårsaket «krig» i Ukraina, ikke Russland som ifølge Kreml bare gjennomfører en «militær spesialoperasjon» i nabolandet.

– Totalitær liberalisme

Ifølge den russiske presidenten innebærer den russiske intervensjonen i Ukraina begynnelsen på et skifte til en mer «multi-polar verden».

De fleste land i verden ønsker ikke å følge den vestlige modellen for «totalitær liberalisme» og «hyklersk dobbeltmoral», fortsatte Putin.

– Folk i de fleste land ønsker ikke et slikt liv og en slik framtid, sa han.

– De er ganske enkelt lei av å knele, av å ydmyke seg selv foran dem som ser på seg selv som eksepsjonelle.

Forhandlinger

Den russiske presidenten understreker at Kreml er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet for å få en slutt på krigen i Ukraina, og advarte Ukraina mot følgene av å si nei til en framforhandlet fredsløsning.

– De som nekter, bør vite at det vil bli vanskeligere å komme til enighet med oss på et senere tidspunkt, sa Putin.

Russland og Ukraina har gjennomført flere runder med forhandlinger siden den russiske invasjonen 24. februar, men president Volodymyr Zelenskyj har de siste ukene slått fast at det nå er uaktuelt å gjenoppta fredssamtalene.

