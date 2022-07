Boris Johnson annonserte torsdag sin avgang som britisk statsminister og partileder for De konservative etter at regjeringen hans kollapset fullstendig i løpet av et par hektiske døgn.

Avgangen har utløst jubel i Kreml, som ifølge Reuters mener Johnson fikk som fortjent etter å ha forsynt ukrainerne med våpen i krigen mot Russland.

– Han liker ikke oss, og vi liker ikke ham heller, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov like før avgangen ble bekreftet av hovedpersonen selv.

– Den dumme klovnen går

Johnson blir riktignok sittende som statsminister til etterfølgeren er klar, men benyttet avskjedstalen til å adressere ukrainerne med et løfte om at Storbritannia vil «fortsette å støtte deres kamp for frihet så lenge som nødvendig.»

GODTER SEG: Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova. Foto: NTB

Russerne er ifølge nyhetsbyrået brutale i sin vurdering av Johnson. Oligarken Oleg Deripaska beskriver på Telegram avgangen som «skamfull» for den «dumme klovnen» som vil ha titusentalls liv på samvittigheten i den «meningsløse Ukraina-konflikten.»

– Klovnen går. Han er en av hovedideologene bak krigen mot Russland til den siste ukrainer. Europeiske ledere bør tenke over hvor en slik politikk leder, sier Vyatsjeslav Volodin, speakeren for underhuset i det russiske parlamentet.

– Symptom på Vestens fall

Selv før president Vladimir Putin beordret invasjonen hadde Johnson kritisert ham gjentatte ganger og fremstilt ham som en hensynsløs og muligens irrasjonell politisk leder som truer verden med sine gale ambisjoner.

Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, mener Johnsons fall er et symptom på Vestens fall.

«Moralen i historien er: ikke prøv å ødelegge Russland. Russland kan ikke bli ødelagt. Du kan brekke tennene dine på det, og så kveles av dem», skriver hun ifølge Reuters på Telegram.

«Boris Johnson ble truffet av en boomerang han selv kastet. Hans våpenbrødre anga ham», fortsetter hun.