Kaster seg inn i kampen om å bli britisk statsminister

Zahawi lovte også lavere skatt for enkeltpersoner, familier og selskaper og å fortsette utdanningsreformer han startet mens han var utdanningsminister.

Grant Shapps sier til Sunday Times at han ikke vil skrive ut nyvalg dersom han får jobben som statsminister.

Begge de to foregående statsministrene, Theresa May og Boris Johnson, skrev ut nyvalg etter at De konservative sørget for at de fikk statsministerjobben.

Wallace stiller ikke

Samme dag melder forsvarsminister Ben Wallace, som mange har pekt på som en favoritt til statsministerjobben, at han ikke ønsker å stille.

– Etter å ha overveid det nøye og diskutert det med kollegaer og familien har jeg bestemt meg for at jeg ikke vil stille som partilederkandidat for De konservative, skriver Wallace på Twitter lørdag.

Han skriver videre at det var et vanskelig valg, men at han vil konsentrere seg om jobben som forsvarsminister.

Valg til høsten

– Jeg ønsker alle kandidater lykke til, og håper vi rask kommer tilbake til utfordringene som vi er folkevalgt til å håndtere, sier Wallace.

Det er ventet at det kan komme så mange som 15 kandidater, men flere sier det er viktig at listen kortes ned raskt, helst innen sommerferien som starter 21. juli.

Partimedlemmene velger kandidaten i en uravstemning etter at partiets parlamentsmedlemmer gjennom flere avstemninger har redusert listen til en kortliste med to navn.

