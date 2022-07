Man kan si mye om Elon Musk, men kjedelig er han ikke. Samtidig som Twitter-styret truer med søksmål har verdens rikeste mann engasjert seg i et høyprofilert ordskifte med tidligere president Donald Trump.

«Jeg hater ikke mannen, men det er på tide for Trump å legge hatten på hylla og seile inn i solnedgangen. Demokratene bør også avlyse sitt angrep – ikke gjør det slik at Trumps eneste måte å overleve på blir å ta tilbake presidentembetet», tvitret Musk mandag for sine over 100 millioner følgere.

Robert Sanders i Deutsche Bank senker kursmålet på Nordic Semiconductor, men ser fremdeles stor oppside i halvlederselskapet. 12. juli presenterte selskapet rekordhøye inntekter, men aksjen stupte over 8 prosent fra start.

Et såkalt bipartisan-utvalg nedsatt av Representantenes Hus avholder for tiden offentlige høringer for å legge frem funn etter en årelang etterforskning av Trump-tilhengerne som stormet Kongressen 6. januar 2021. Utvalgets neste høring finner sted tirsdag morgen amerikansk tid.

Trump kom i helgen med en lite flatterende karakteristikk av Musk der han hevdet sistnevnte i tidligere samtaler mellom de to hadde sagt han stemte på Trump, noe Tesla-gründeren har tilbakevist.

Musk uttalte i juni at han «helte mot» å stemme på den republikanske Florida-guvernøren Ron DeSantis, dersom han går for Det hvite hus i 2024.

Eksplosiv uke

Ordskiftet med Trump finner altså sted i det som er en hendelsesrik uke for Musks selskaper. Twitter gikk mandag ut og karakteriserte hans tilbaketrekning av budet som «ugyldig og feilaktig.» Begrunnelsen for å trekke budet var at Twitter ikke har kontroll på antallet falske konti, men ifølge flere amerikanske medier skriver Twitters advokater i et brev at selskapet ikke har brutt noen forpliktelser og at det fortsetter å jobbe mot en avtale.

«Twitter vil fortsette å gi informasjon som Musk rimeligvis har krevd ifølge avtalen og med omsorg foreta alle tiltak som kreves for å sluttføre transaksjonen», het det i brevet.

Twitter stupte drøye 11 prosent i ordinær handel i New York mandag, mens Tesla falt 6,5 prosent etter at Shanghai har trappet opp massetestingen etter over 20 nye coronatilfeller. Investorene er selvsagt bekymret for hvordan dette vil påvirke driften på Teslas fabrikk i den kinesiske metropolen.

Videre måtte SpaceX-eier Musk mandag konstatere at bakketesting av en «rocket booster» i Boca Chica, Texas, endte opp i en uventet eksplosjon.