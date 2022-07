Lukasjenko sier Vesten planlegger angrep

Det er ingen ting som tyder på at vestlige land vil angripe de to landene. Tvert imot har Nato og flere enkeltland uttalt at de strekker seg langt for ikke å bli aktiv part i krigen i Ukraina, for eksempel ved å sende Nato-styrker inn i landet.

– Strategiske planer for et angrep mot Russland er i ferd med å bli utviklet, sier Lukasjenko.

Han hevder et angrep på Russland vil skje gjennom Ukraina og Belarus.

– Historien gjentar seg, sier han med det som tilsynelatende er en referanse til tidligere invasjoner av Russland, som da Napoleons styrker gikk til angrep i 1812 og Nazi-Tyskland i 1941.

Lukasjenko viser til Natos planlagte styrking av forsvaret i Øst-Europa. Nato har sagt at dette skjer som et forsvarstiltak og for å vise at hele Nato vil stille opp for medlemslandene i Øst-Europa dersom det skulle bli nødvendig.

