Labour: Den britiske regjeringen sier nei til mistillitsavstemning

Johnson varslet i forrige uke at han går av som leder for Det konservative partiet og dermed også gir seg som statsminister. Men han ønsker å bli sittende til partiet har valgt hans etterfølger. Hvem det blir, vil ikke være klart før 5. september.

Labour har derfor varslet en mistillitsavstemning i Parlamentet onsdag, men tirsdag ettermiddag sier en talskvinne for partiet at Johnson kommer til å blokkere ethvert forsøk på å holde en slik avstemning, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Det er regjeringen som kontrollerer dagsordenen i Parlamentet, men vanligvis lar den opposisjonen gjennomføre varslede mistillitsavstemninger.

Dersom det hadde blitt flertall for mistillitsforslaget, kunne det endt med nyvalg. Men det er lite trolig at det ville skjedd, ettersom konservative som stemmer for forslaget, kunne risikert at regjeringsmakten glapp til opposisjonen.

NTB