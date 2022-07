Regjeringen vil ha boliglån inn i gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret inneholder i dag informasjon over nordmenns kreditt- og forbruksgjeld.

– Gjeldsregistrene inneholder i dag bare usikret gjeld, som for eksempel forbrukslån og kredittkort. Gode erfaringer med ordningen gjør at jeg nå foreslår en utvidelse med pantsikret gjeld, noe som i praksis vil bety gjeld på bolig og bil, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding.

Forslaget er ute på høring fram til 14. oktober.

Registeret ble opprettet i 2019 for at bankene skal ha bedre grunnlag for kredittsjekking.

– Målet med registeret er å redusere nordmenns gjeld ved å gi banker tilgang på bedre informasjon om kundenes gjeld, sier Toppe.

(NTB)