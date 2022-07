– Italias statsminister går av

Draghi sier at han vil gå av senere torsdag.

Det skjer etter at koalisjonspartneren Femstjernersbevegelsen nektet å stemme ja til et forslag om økonomiske støtteordninger i kjølvannet av Ukraina-krigen – en avstemning som også fungerte som et tillitsvotering for regjeringen.

Forslaget fikk flertall selv om Femstjernersbevegelsen lot være å stemme.

Tidligere på dagen hadde Draghi et timelangt møte med president Sergio Mattarella, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Regjeringskrisen har bygd seg opp over flere dager.

(NTB)