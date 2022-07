– Jeg kjenner meg veldig sikker på at jeg vinner om jeg stiller, sier Trump i et intervju med magasinet.

På oppfølgingsspørsmål om hva han vil vurdere når han skal avgjøre om han stiller eller ei, svarer Trump at avgjørelsen allerede er tatt. Han vil imidlertid ikke si hva den er.

– Jeg tenker at min store avgjørelse blir om jeg kunngjør det før eller etter. Du skjønner hva det betyr, spør Trump reporteren.

Deretter gjør han det klart at han snakker om mellomvalget i november.

– Skal jeg kunngjøre det før eller etter? Det blir mitt viktige valg, sier Trump.

– Jeg synes bare at det er visse fordeler med å kunngjøre det før. La folk vite. Jeg tror mange mennesker ikke engang vil stille som kandidat om jeg gjør det, fordi, om du ser på meningsmålingene, så blir de ikke engang medregnet, sier Trump.

President Joe Biden, som slo Trump i valget i 2020, har gjort det klart at han planlegger å stille i 2024.

Han har imidlertid liten støtte i befolkningen, og på en fersk måling utført av Siena College for The New York Times sa hele 64 prosent av de demokratiske velgerne som ble spurt, at de helst ville se en annen kandidat.

