Scholz vil fjerne EU-vetorett i sikkerhetspolitikk

– EU har ikke lenger råd til at medlemslandene beholder vetorett over utenriks- og sikkerhetsspørsmål hvis vi ønsker at Europa skal bevare den ledende rollen i global politikk, sier Scholz til avisen Frankfurter Allgemeine.

– Krigen i Ukraina har gjort det mer presserende, legger han til.

Det tyske statsministeren vil ha et sterkere og mer geopolitisk EU. Han oppfordrer unionen til å finne fram til løsninger på alle områder som medlemslandene har vært delt i så langt, fra migrasjonspolitikk til utvikling av et felles europeisk forsvar.

Den tyske regjeringen vil snart legge fram forslag til hvordan, sier Scholz.

– EU er en levende motsetning til imperialisme og autokrati, som er grunnen til at den er en plage for ledere som Russlands president Vladimir Putin, sier han.

