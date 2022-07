Italiensk regjeringskrise: – Draghi bønnfalles om å bli

Onsdag får italienerne trolig svaret på om Draghi greier å tromme sammen en ny samlingsregjering, eller om han igjen ber om å få gå av. Da han leverte avskjedssøknaden sin torsdag i forrige uke, sa president Sergio Mattarella nei.

Draghis avskjedssøknad var oppsiktsvekkende ettersom hans sekspartiregjering fortsatt har tillit fra et stort flertall i nasjonalforsamlingen. Men han mener selv at uenigheten internt i regjering er for stor etter at ett av partiene, Femstjernersbevegelsen, nektet å stemme ja til et forslag som skal hjelpe bedrifter og familier til å takle den høye prisstigningen.

Nå retter store deler av Italia sinnet mot Femstjernersbevegelsen, som ledes av eksstatsminister Giuseppe Conte. Mange anklager partiet for å ville torpedere Draghis regjering fordi det har markeringsbehov etter å ha falt på meningsmålingene.

For få uker siden mistet partiet dessuten 60 parlamentarikere da utenriksminister og tidligere partileder Luigi Di Maio brøt ut og dannet sitt eget parti i protest mot partiets Ukraina-politikk. Femstjernersbevegelsen er blant annet imot at Italia skal sende våpen til Ukraina.

Omstridt søppelanlegg

Partiet sier selv at det ikke lenger vil la seg overkjøre av de andre regjeringspartiene, og at det ikke hadde noe valg da det i forrige uke avsto fra å stemme i en avstemning som samtidig fungerte som et tillitsvotum for Draghi.

Forslaget innebar også at regjeringen ga grønt lys for at det skal bygges et stort søppelforbrenningsanlegg i Roma, noe partiet lenge har sagt at det aldri vil kunne godta.

Eksperter mener Femstjernersbevegelsens opptreden er et forsøk på å komme seg ut av regjeringen slik at det kan vinne tilbake grasrotvelgere fram mot neste valg. I 2018 fikk partiet 33 prosent av stemmene, men siden har oppslutningen rast til om lag en tredel av dette, ifølge målinger samlet av Politico.

Eksperter tror Conte regnet med at Draghi ville fortsette som statsminister for å sikre politisk stabilitet i en tid der landet er sterkt påvirket av krigen i Ukraina og høy prisstigning.

– De brukte muligheten til å forsøke å bli et opposisjonsparti for å vaske seg ren fra regjeringen før neste valg i mai 2023, sier Daniela Preziozi, politisk journalist i avisen Domani

– Vantro og bekymring

Men grepet er risikabelt. Draghi leverte straks sin avskjedssøknad, men fikk nei av presidenten. Siden har en rekke av regjeringspartiene og over 1.000 ordførere bedt Draghi om å bli.

Ordførerne uttrykker både vantro og bekymring for Femstjernersbevegelsens «uansvarlige opptreden».