CIA-sjef William Burns mener Russlands kjøpsinteresse for iranske droner avslører hvor dårlig det står til med president Vladimir Putins militære styrker.

– Det er sant at russerne har tatt kontakt med iranerne i et forsøk på å kjøpe bevæpnede droner, sa han ifølge Bloomberg på et årlig sikkerhetsforum i Aspen, Colorado med amerikanske generaler, diplomater og flere høytstående tjenestemenn for Biden-administrasjonen tilstede.

– De trenger hverandre, og de stoler egentlig ikke på hverandre i den forstand at de er energirivaler og historiske konkurrenter. Det er viktig å minne oss selv om at dette på sett og vis gjenspeiler svakheten ved den russiske forsvarsindustrien, og vanskelighetene den er i etter betydelige tap så langt i Ukraina-krigen, la Burns til.

Fnyser av Putin-rykter

Amerikansk etterretning anslår ifølge nyhetsbyrået at Russland alt har mistet 15.000 soldater i krigen, mens tre ganger så mange er såret.

Putin besøkte Teheran tidligere denne uken, kort tid etter at USAs president var i Midtøsten. Ifølge CIA-sjefen søker Russland og Iran nå å utrede alternativer for allianser, i tillegg til å hjelpe hverandre med å omgå amerikanske sanksjoner.

GRÅ I HÅRET: CIA-sjef William Burns. Foto: NTB

Burns erkjenner at dronekjøpet er urovekkende, men ser også begrensninger for hvor mye de to landene er villige til å samarbeide om.

Videre spøkte diplomatveteranen ifølge Bloomberg med at forhandlinger med russere og iranere i løpet av årene har forårsaket de fleste av hans gråe hår. Samtidig fnøs han av rykter om Putins svake helse.

– Så langt vi kan se, er han altfor frisk, sa Burns.

– Til fronten etter 1-2 uker

Samtidig som CIA-sjefens påstander om landets militære svakhet kommer rapporter om at unge russere sendes til fronten i Ukraina etter bare 1-2 ukers trening.

Lederen for Citizen Army Law, Sergej Krivenko, opplyser ifølge NTB til Moscow Times at organisasjonen får jevnlige meldinger fra foreldre om nettopp dette.

Det samme budskapet kommer fra en 31-årig russer som vil være anonym.

– En soldat i kompaniet vårt visste ikke hvordan et maskingevær fungerer. Så jeg lærte ham å skru det fra hverandre og sammen. Jeg ville ikke ha vært ved siden av ham i kamp. Hvordan kan du kjempe på den måten? sier han til avisen.

Moscow Times er en uavhengig engelskspråklig avis grunnlagt i 1992, eid av det finske forlaget Sanoma.