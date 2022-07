Sju av ti vil ha skjerpet skatt for de rikeste

Det er Dagbladet som i sin «sommerundersøkelse» har spurt 1.063 personer om hvorvidt de rikeste i Norge bør skattlegges hardere.

30 prosent har valgt svaralternativet «Ja, mye hardere», og 41 prosent «Ja, litt hardere», ifølge undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos. Totalt altså 71 prosent skattlegge de rikeste hardere.

Flertallet er gjennomgående, på tvers av alder, bosted, utdanning og husstandsinntekt, og størst blant dem med inntekt mellom 500.000 og 800.000 kroner.

Avisen har både spurt Kristin Clemet i den liberale tankesmia Civita om undersøkelsen og leder Magnus Marsdal i venstresidens tankesmie Manifest.

Clemet mener at både spørsmålet og begrepet «de rikeste» er uklart.

– Hvis jeg hadde fått det spørsmålet, og tenkt på private luksusboliger, ville jeg sagt «Ja, de bør skattlegges mer». Men hadde jeg tenkt på bedrifter og arbeidsplasser, ville jeg sagt nei, sier hun.

Marsdal har imidlertid en annen tolkning.

– Jeg tenker at det er et ulmende folkeopprør mot økende ulikhet, når det er et så overveldende flertall, sier han.

