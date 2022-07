– Donald Trump er ikke verdig til å bli USAs president en gang til

New York Post, kjent som en av Donald Trumps favorittaviser, og kontrollert av mediemogul Rupert Murdoch, skriver at Trump er «uverdig til å bli landets president en gang til». Ifølge CNN ble artikkelen publisert omtrent samtidig som en annen Murdoch-publikasjon, Wall Street Journal, kritiserte den tidligere presidenten hardt i en lederartikkel.

Presidenten som sto stille

Wall Street Journal kalte Trump for «Presidenten som sto stille den 6. januar» og berømmet samtidig visepresident Mike Pence. «En persons karakter blir avslørt i en krise, og Mr. Pence bestod testen 6. januar. Mr. Trump sviktet fullstendig», skriver Wall Street Journal i lederartikkelen.

Begge avisene har vært merkbart mer kritiske til Donald Trump enn Murdochs største megafon av dem alle, Fox News Channel, selv om det også her er tegn på at Fox har fått et kjøligere forhold til den forrige presidenten.

Reflekterer Murdochs synspunkter

Ifølge CNN har både New York Post og Wall Street Journal konservative redaksjoner som antas å reflektere Murdochs synspunkter. Høsten 2021 uttalte Murdoch at konservative må spille en aktiv rolle i den amerikanske politiske debatten, «men det vil ikke skje hvis president Trump holder fokus på fortiden».

For en måned siden skrev New York Post at USA trenger en «ny start» og en «ny generasjon av konservative».

Ifølge Bloomberg har Rupert Murdoch en formue på 8,1 milliarder dollar.