Senter for ukrainsk korneksport åpnet i Istanbul

Senteret er bemannet med sivile og militære representanter fra både ukrainsk og russisk side, i tillegg til delegater fra Tyrkia og FN. De skal sørge for å få skip lastet med ukrainske jordbruksvarer trygt gjennom området via avtalte ruter, og skal også ha kontroll med inspeksjon av fartøyene for å hindre våpensmugling. Den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar deltok på åpningen.

– Staben som jobber ved senteret, er klar over at verdens øyne er rettet mot dem, sa Akar under åpningsseremonien.

– Vi håper at senteret vil bidra så mye som mulig til fred og å dekke humanitære behov, fortsatte han.

Russland og Ukraina undertegnet i slutten av forrige uke avtaler med FN og Tyrkia som skal gjøre det mulig for Ukraina å gjenoppta sendingene, til tross for at det er krigshandlinger i området. Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar har eksporten stanset helt opp.

Det har ført til en kraftig prisøkning på mat, og FN anslår at 50 millioner mennesker står i fare for å sulte som følge av krigen.

Til tross for avtalen ble den ukrainske havnebyen Odesa lørdag rammet av et russisk rakettangrep, noe som har skapt til tvil om avtalen er levedyktig.

(NTB)