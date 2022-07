Russland med helomvending – blir på romstasjonen til 2028

Det har russiske romfartsmyndigheter bekreftet overfor Nasa, melder nyhetsbyrået Reuters.

Tirsdag varslet Russland at de ville trekke seg fra ISS i 2024 og heller bygge sin egen romstasjon. Mange tror imidlertid at dette vil bli svært vanskelig for Russland, særlig hvis Vesten opprettholder sanksjonene mot landet.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina, har romstasjonen vært en av få arenaer med samarbeid mellom USA og Russland.

Den internasjonale stasjonen er et samarbeid mellom USA, Russland, Canada, Europa og Japan og nærmer seg slutten av sin operative periode. Prosjektet skal i utgangspunktet avsluttes etter 2024, men Nasa har sagt at levetiden kan forlenges til 2030.

NTB