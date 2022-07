Et toppmøte ansikt til ansikt ble diskutert da de to snakket sammen på telefon torsdag, ifølge en ikke navngitt amerikansk regjeringskilde.

Landene skal nå være i gang med å finne et passende tidspunkt. Blir møtet gjennomført, vil det være første gang de to møtes fysisk etter at Biden overtok som president.

Forholdet mellom USA og Kina er svært anstrengt, og så langt har Biden og Xi nøyd seg med å kommunisere via telefon og video.

– Vil brenne seg

En av de vanskeligste sakene den siste tiden har vært den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosis planer om å besøke Taiwan.

Selv om Taiwan i praksis er selvstyrt, regner kinesiske myndigheter øya som en del av Kina.

– Den som leker med ilden, vil til slutt brenne seg, sa Xi til Biden torsdag, ifølge det kinesiske nyhetsbyrået Xinhua. Advarselen skal ha dreid seg om Taiwan.

– President Biden understreket at USAs politikk ikke har endret seg, og at USA er sterkt imot ethvert ensidig forsøk på å endre dagens situasjonen eller undergrave fred og stabilitet over Taiwanstredet, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

Tvetydighet

I vår vekket uttalelser fra Biden om Taiwan oppsikt. I en tale syntes han å bekrefte at USA vil forsvare øya militært hvis den angripes av Kina. Det utløste spekulasjoner om hvorvidt USAs politikk på dette området var endret.

Det hvite hus rykket ut i etterkant og sa at USAs «strategiske tvetydighet» fortsatt gjelder. Begrepet innebærer at USA ikke vil svare klart på spørsmålet om et mulig forsvar av Taiwan.

Torsdagens samtale mellom Xi og Biden varte i 2 timer og 17 minutter, ifølge Det hvite hus. Krigen i Ukraina, økonomi og handel skal også ha stått på dagsordenen.

Fortsatt er forholdet mellom landene preget av handelskrigen som ble startet av USAs tidligere president Donald Trump.

(NTB)