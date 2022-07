USA vedtok halvleder-pakke

Representantenes Hus i USA godkjente torsdag et lovforslag på til sammen 280 milliarder dollar for å støtte amerikansk halvlederproduksjon og øke konkurranseevnen mot Kina, rapporterer internasjonale medier.

Lovforslaget går nå videre til president Joe Biden, som ventes å signere loven om kort tid.

Lovforslaget, Chips and Science Act of 2022, inkluderer blant annet 52,7 milliarder dollar i direkte økonomisk støtte til bygging og utvidelse av produksjonsanlegg for halvledere.

