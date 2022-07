Endringer i august: Gratis SFO for førsteklassinger og brillestøtte for barn

Regjeringen har for øvrig varslet at de vurderer endringer i fraværsreglementet.

Småkutt i kontantstøtten

1. august gjøres det også et lite kutt i kontantstøtten. Tidligere er den blitt gitt til og med den måneden man ikke lenger har rett på støtte, men nå blir det slutt på dette.

– Det betyr at kontantstøtte ikke lenger gis for den kalendermåneden barnet har plass i barnehage. Har barnet plass i barnehage fra august, gis kontantstøtte til og med juli, opplyser regjeringen.

Foreldrepenger

En annen endring som trer i kraft, gjelder for fedre av barn født etter 2. august 2022. De får nå selvstendig rett til åtte uker med foreldrepenger. Det vil si at far kan ta ut foreldrepenger i åtte uker uten at mor går ut i aktivitet.

– Far får også mulighet til å ta ut inntil to uker med foreldrepenger i forbindelse med fødselen. Hvis far velger dette, får han to uker mindre igjen til senere, opplyser Barne- og familiedepartementet.

Barnekoordinator

Fra 1. august blir det også innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Dette skal gis til «familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester».

Endringer i velferdstjenester

1. august skjer det også en rekke andre endringer i velferdstjenestelovgivningen. Blant annet innføres det harmoniserte regler om samarbeid mellom velferdstjenestene.

En forskrift om individuell plan trer også i kraft. Dette innebærer at det kommer harmoniserte regler om en individuell plan som opprettes i helse- og omsorgstjenesten, barnevernstjenesten og Arbeids- og velferdsforvaltningen.

Nye Svalbard-regler

1. august kommer det nye regler for skole og barnehage i Longyearbyen på Svalbard. Dermed blir det tydeligere hvilke rettigheter innbyggerne har til et skole- og barnehagetilbud.

– De spesielle forholdene på Svalbard kan innebære at enkelte rettigheter ikke nødvendigvis kan eller må realiseres på Svalbard sammenlignet med Fastlands-Norge. For eksempel kan det bety at noen familier må reise til Fastlands-Norge eller sitt eget hjemland for å få et barnehage- eller skoletilbud som dekker barnas behov, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) da regelverket ble vedtatt.

(NTB)