Hva mener de viktigste personlighetene i næringsliv og offentlig forvaltning om årets mest sentrale temaer? I dag: Marie Sneve Martinussen (36), stortingsrepresentant og nestleder i partiet Rødt.

Arbeiderpartiet ligger på litt over 20 prosent. Hva har de gjort feil?



– De leverer ikke den snuoperasjonen de lovet, og de har fredet for mye av høyresidens politikk. Da skjønner jeg at flere velgere ser lengre til venstre for mer radikale løsninger, blant annet til Rødt.

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum ligger på 6-tallet. Hva er ditt beste råd til ham?

– Skaff deg en ny kalkulator! Du trenger en som skjønner at det er forskjell på folk. Når prisene på alt mulig stiger, er det de som har minst som merker det mest.

Skal man sitte rolig i båten når børsene faller, eller selge alt nå?

– Selg aksjene, klipp håret og få deg en ordentlig jobb!

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil stoppe hytteutbyggingen i fjellet. Hva mener du om det?

– Selv har jeg ingen hytter i familien og lider av alvorlig hyttemisunnelse, så jeg klarer ikke bestemme meg. Bør det bygges mer, sånn at det er leie-hytter ledig når når trege folk som meg prøver å lage ferieplaner én uke før fellesferien? Eller bør alle hytter rives sånn at ingen får og jeg slipper å se alle glade hyttebilder på Instagram?

Mette-Marit blir Norges neste dronning, og Märtha skal gifte seg med en sjaman som sier han kan kurere kreft. Hvorfor er det riktig å videreføre kongehuset i Norge?