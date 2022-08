Skal hjelpe Russland med å unngå sanksjoner

Tyrkias president Recep Erdogan er fredag i den russiske byen Sochi for å møte landets president Vladimir Putin.

Ifølge nettmagasinet Transitions vil de to lederne diskutere landenes rolle i den eskalerende konflikten i Syria, samt avtalen, der Tyrkia fungerte som megler, om at Russland stoppet blokaden av Ukrainske kornskip.

Tyrkia har ikke sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland som følge av angrepet på Ukraina, og tyrkiske havner er angivelig proppfulle av produkter som har Russland som endestasjon. Det ryktes derfor om at et viktig punkt på møtets agenda er hvordan Tyrkia kan hjelpe Russland med å unngå sanksjonene.

Bekymret USA

Wahington er ifølge Transitions bekymret over Tyrkia, som er et NATO-land, sin rolle i å hjelpe Russland med å unngå sanksjonene som primært USA og EU har innført. Det er også uttrykt bekymring over Erdogans møter med Putin og Irans president Ebrahim Raisi.

– Jeg håper at vi i dag kan undertegne en relevant avtale om å utvikle handel og økonomiske bånd, sa Putin under møtet, ifølge NTB.