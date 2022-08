1. Arbeiderpartiet ligger på litt over 20 prosent. Hva har de gjort feil?



– Arbeiderpartiet brukte mesteparten av valgkampen på å løpe etter Senterpartiet, og har ignorert velgerne som bor i byene i sak etter sak. Norge må ha en regjering for hele landet, det vil si både for by og bygd. I tillegg har de vært bakpå i flere av de store krisene de har hatt ansvar for å håndtere siste året.

2. Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum ligger på 6-tallet. Hva er ditt beste råd til ham?

– Det første er vel å slutte å love ting man vet man aldri kan innfri. Det er den største tabben politikere kan gjøre. De har bygd opp en enorm fallhøyde for seg selv, som vi nå ser konsekvensene av.

3. Skal man sitte rolig i båten når børsene faller, eller selge alt nå?

– Flytt pengene over i indeksfond, så slipper man å leve med det evige stresset som svingninger på børsen skaper i hverdagen. Man må minimere stressmengden der man kan!

4. Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil stoppe hytteutbyggingen i fjellet. Hva mener du om det?

– Naturen blir alltid nedprioritert fordi ingen må betale for kostnaden det har å bygge ned natur. Jeg mener vi burde ha en arealavgift for alle prosjekter som bygger ned natur, slik som veiutbygging og kraftutbygging, ikke bare for hytter på fjellet.

5. Mette-Marit blir Norges neste dronning, og Märtha skal gifte seg med en sjaman som sier han kan kurere kreft. Hvorfor er det riktig å videreføre kongehuset i Norge?

– Mette-Marit og kronprinsen er hyggelige folk, men jeg synes ikke at man skal kunne bli født inn i maktposisjoner i Norge, derfor mener Venstre prinsipielt at vi ikke bør videreføre kongehuset i Norge.

6. Vanlige folk skal få det bra nå, mens de rike skal blø. Hvem av disse er vanlige folk: Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Marit Bjørgen, Trygve Slagsvold Vedum, Bjørn Dæhlie, Kjerstin Braathen, Bjørnar Moxnes