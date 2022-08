Russisk desinformasjon florerer til tross for EU-forbud

I sin overvåking av desinformasjon på nettet finner Newsguard mye desinformasjon med opphav i Russland, men lite falske anklager fra ukrainsk side.

Men i den ukrainske desinformasjonen som fins på nettet, finner man myten om superpiloten, kjent som Spøkelset fra Kyiv, som skal ha smadret en rekke russiske fly. Kyiv har senere innrømmet at Spøkelset fra Kyiv bare er en myte.

Nok å bytte konto

YouTube, Tiktok og Meta som eier Facebook og Twitter, lovte alle at de skulle fjerne RT og Sputnik fra alle sine kanaler i EU. Men forskere har avdekket at russerne i enkelte tilfeller bare trengte å poste det samme innholdet fra en annen konto for å omgå forbudet.

The Disinformation Situation Center forsker på desinformasjon. De finner at RT-innhold dukker opp i sosiale medier under nye merkenavn og ny logo. Filmsnuttene med RT-logo ble publisert på en YouTube-side som ikke er omfattet av forbudet som ble nedsatt av EU.

– En mer aggressiv innholdsmoderering kan gjøre det vanskeligere for Russland å omgå forbudet. I stedet for å bli mer effektive i å moderere, spiller de et slå-ned-en-and-spill med Kreml der det dukker opp en ny and for hver du har slått ned på, sier Felix Kartte i den britiske frivillige organisasjonen Reset, til AP.

YouTube besvarte ikke henvendelsen om et intervju med AP om EU-forbudet mot Sputnik og RT.

EU vil stramme inn

I EU kommer flere signaler om at noe skal gjøres for å oppfylle forbudet. Ny lovgivning gir nettselskapene bedre verktøy til å luke ut desinformasjon. De som ikke rydder opp, vil bli bøtelagt i henhold til det nye lovverket.

Dypdykket inn i nettsider som dukker opp og tjener russiske interesser, viser at Russland var forberedt på at Sputnik og RT ville bli stengt, og at vestlige ledere må gjøre langt mer enn i dag, ifølge den andre toppsjefen i Newsguard, Steven Brill.

– Russerne er langt smartere enn oss, sier han.

(NTB)