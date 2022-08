Støre: Ikke eksport av strøm til Europa uten vilkår

Støre vil møte Tysklands statsminister Olaf Scholz sammen med statsministrene fra de andre nordiske landene. Der vil Støre legge fram et budskap om at Norge kan komme til å kutte den norske strømeksporten til kontinentet, skriver Aftenposten.

– Hvert land må ta ansvar for at kraftsystemet deres holder, sier Støre til avisen.

– Vi har ansvar for integriteten i det norske kraftsystemet. Det er derfor vi nå sier at vi må sikre fyllingsgraden i våre vannmagasiner, sier han videre.

Tidligere har Støre sagt regjeringen ikke vil gripe inn for å regulere eksporten av norsk strøm til Europa. Regjeringen har sagt at den fryktet mottiltak og at Norge ville bli nektet å kjøpe utenlandsk kraft dersom norsk strømeksport ble regulert.

Men i begynnelsen av august varslet olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen ser på en ordning der strømeksporten reduseres automatisk hvis magasinfyllingen går under et gitt nivå.

Støre sier nå han skal ha blitt møtt med forståelse for den nye norske linjen.

(NTB)