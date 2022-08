Liz Cheney: Vurderer å stille som presidentkandidat

I et intervju med NBC etter at resultatet fra nominasjonsvalget i delstaten Wyoming var klart, kalte Cheney Donald Trump for en «alvorlig trussel og fare» for landet. På spørsmål om hun vil stille som presidentkandidat i 2024, svarte hun at «det er noe jeg tenker på».

Tirsdagens resultat viser at Cheney fikk 29 prosent av stemmene mens utfordreren Harriet Hageman fikk 66 prosent. Dermed blir Hageman, som har ekspresident Donald Trumps fulle støtte, Republikanernes kandidat ved valget til høsten.

Det er nærmest ensbetydende med at hun blir Wyomings eneste medlem av Representantenes hus, siden den dypt republikanske staten ga Trump nesten 70 prosent både i 2016 og 2020.

At Cheney i det hele tatt fikk såpass mange stemmer, skyldes nok at mange i det demokratiske mindretallet i staten stemte på henne. Men det var ikke nok i en stat der det er 40.000 registrerte demokrater mot 208.000 registrerte republikanere.

Argeste kritiker

Cheney er Trumps argeste republikanske kritiker i Kongressen. Hun var blant ti kongressrepresentanter som stemte for riksrett for Trump, og er nå en effektiv nestleder i komiteen som gransker Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

Cheney, som ikke regnet med å vinne, lover å gjøre alt hun kan for hindre at Trump blir valgt igjen.

– Jeg har sagt siden 6. januar at jeg vil gjøre alt som kreves for at Donald Trump aldri igjen kommer i nærheten av Det ovale kontor, og det mener jeg, sa hun da tapet var et faktum.

Trump fryder seg

Trump på sin side kalte resultatet en fullstendig avvisning av kongresskomiteen til Cheney som gransker ham.