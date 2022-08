– Hvem er det det går ut over hvis vi ikke tar de nødvendige grepene som gjør at vi ikke må skyve renta lenger opp enn nødvendig, spurte statsministeren retorisk på Arbeiderpartiets partitime under Arendalsuka torsdag.

Han peker på at det i lengden vil gå ut over vanlige folks kjøpekraft, og ikke minst de som nettopp har gått inn i arbeidsmarkedet.

– Det er lenge siden sist vi hadde høy inflasjon, men lærdommen er: hvis ikke vi får kontroll på det, er utfallet et krasj på en eller annen måte, sa Støre.

(NTB)