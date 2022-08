Strømstøtten vil koste 41 milliarder i år

− Dette viser at regjeringen har møtt strømkrisen med sterke tiltak. Det har vært helt nødvendig å hjelpe folk med strømregningen, sier finanspolitisk talsperson Geir Pollestad i Senterpartiet til NTB.

Fredag svarte Finansdepartementet på et skriftlig spørsmål fra Pollestad om hvor mye staten venter å bruke på alle tiltak mot høye strømpriser.

I mai anslo Finansdepartementet at tiltakene ville koste 22,8 milliarder kroner i år, men mandag denne uken kom regjeringen med nye tiltak etter at strømprisen har økt kraftig gjennom sommeren. Tiltakene innebærer blant annet at strømstøtte til husholdningene økes og framskyndes, slik at staten fra 1. september vil staten dekke 90 prosent når gjennomsnittsprisen går over 70 øre kilowattimen.

Dermed ligger anslaget for strømtiltakene nå på 40,7 milliarder kroner i år.

Husholdningene får 35 milliarder i støtte

Den største enkeltposten er strømstøtten til husholdninger og borettslag, som nå er beregnet til å koste 34,8 milliarder kroner. Redusert elavgift står for 2,6 milliarder kroner, og økt bostøtte står for 1,5 milliarder kroner. I tillegg kommer en del andre tiltak som til sammen koster 1,8 milliarder kroner.

Pollestad mener den norske fellesskapstankegangen i eierskapspolitikken er det som har gjort en så kraftig støtte mulig.

− Støtten er helt nødvendig for folk og er mulig på grunn av en politikk som gjør at en stor del av inntektene fra kraftproduksjon tilfaller fellesskapet og kan tilbakeføres til folk. Det ville ikke vært mulig om vannkraften var privatisert, sier han.

VG skrev i forrige uke at et anslag Nordea har laget på forespørsel fra dem, viser at staten har tjent 27 milliarder ekstra på de ekstraordinære strømprisene fra 1. januar til 19. juli i år.

– Fortsetter så lenge prisene er høye

Selv om Sp-politikeren mener regjeringens tiltak har vært nødvendige, vil han unngå nye slike situasjoner.

− Støtten vil holde fram så lenge prisene er høye. I tillegg til de 40 milliardene vil det komme en ordning for næringslivet, samt at vi begrenser eksporten når magasinfyllingen er lav. Vel så viktig som støtten er de varige tiltakene vi jobber med for å endre systemet og å styre markedet slik at vi unngår denne typen situasjoner i fremtiden, sier Pollestad.

(NTB)