Scholz må svare i svindelskandale

Scholz var Hamburgs ordfører fra 2011 til 2018 før han ble Angela Merkels finansminister.

Skandalen, som har blitt omtalt som Cumex-saken, omhandler unndragelse av utbytteskatt for opptil 50 milliarder kroner. En lang rekke personer er mistenkt for å ha deltatt i svindelen, blant annet tyske bankansatte, aksjemeglere, advokater og finansrådgivere. Flere store banker skal også ha vært involvert.

Opposisjonen har krevd svar fra Scholz for å belyse informasjon om møtevirksomhet han hadde med en av de aktuelle bankene, M.M. Warburg, i 2016 og 2017.

Scholz har tidligere sagt at han ikke husker noe fra disse møtene, men har avvist at han selv skal ha forsøkt å bidra til å sjekke banken ut av saken.

Han sier at han har gitt kommentarer angående saken tidligere, og at han gjerne stiller opp for å bidra med ytterligere informasjon.

– Et stort antall høringer og et høyt antall dokumenter har kun gitt ett resultat: Det er ingen tegn på at det var politisk innflytelse, sier Scholz.

Fredagens høring skjer i en granskningskomité i delstatsforsamlingen.

