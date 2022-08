Johansen etter Ukraina-besøk: Det setter strømdebatten i perspektiv

– Jeg forstår de problemene mange sliter med nå, med økende priser. Men det å ikke tro at det er sammenheng mellom energiforsyningen i Europa og krigen i Ukraina, er i beste fall naivt og i verste fall farlig, sier Johansen til NTB.

Han er i Krakow, på vei tilbake til Oslo, etter å ha besøkt både president Volodymyr Zelenskyj og Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko i Ukraina. Dit dro han sammen med topper fra åtte andre byer i Europa.

Ifølge Johansen var beskjeden fra Zelenskyj tydelig:

– Det man frykter nå, er selvfølgelig at vi som europeiske nasjoner blir oss selv nærmest. At vi bare blir opptatt av våre egne ting, og ikke vil forstå at Ukraina ikke bare kjemper for sin egen frihet, men også våre menneskerettigheter, sier han.

Advarer mot nasjonalistiske strømninger

Johansen er styremedlem i det europeiske storbynettverket Eurocities, som representerer over 200 byer i Europa. Et av formålene med turen var å undertegne en avtale med prinsipper for samarbeid om gjenoppbygging av Ukraina etter krigen.

– Kollegaene jeg reiste sammen med, opplever alle de samme utfordringene i sine hjemland, med fokus på dyrtid og skyhøye priser på energi, drivstoff og mat. Faren er at man bare presser fram nasjonale løsninger, og ikke lenger kan gi Ukraina det de trenger av våpen og økonomisk støtte, sier Johansen.

President Zelenskyj framhevet ifølge byrådslederen viktigheten av å vinne infokrigen – at Putin ikke må lykkes i å splitte Europa.