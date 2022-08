Regjeringen vil at grunneiere skal gjøre mer for å hindre vannskader

Gjennom en foreslått endring i Plan- og bygningsloven vil regjeringen at landets kommuner skal kunne kreve tiltak fra grunneiere til å gjennomføre utbedringer for å hindre vannskader, skriver Aftenposten.

Det er skader knyttet til overvann etter styrtregn som særlig skaper utfordringer. Ved akutt store nedbørsmengder oppstår det skader som oversvømmelse, vannfylte kjellere, utglidninger og ras. Styrtregn kobles mot et varmere klima og en regner med at det vil komme stadig flere tilfeller av slik nedbør i Norge i årene framover.

Ifølge Kommunaldepartementet koster overvann samfunnet mellom 3,3 og 5,8 milliarder kroner i året. Mer enn 30.000 mennesker rammes, skriver avisen.

Finans Norge støtter i utgangspunktet at noe gjøres for å forebygge overvann, men er bekymret over at private grunneiere kan bli påført urimelige store utgifter.

– Grunneiere uten større midler kan få store utfordringer, og de bør ikke bli pålagt å sette i gang tiltak på grunn av kommunens tidligere dårlige byplanlegging, sier direktør for skadeforsikring Hege Hodnesdal hos Finans Norge.

(NTB)