Abid Raja: – Lønnen må opp!

– Det største ansvaret ligger på bevilgende myndigheter. Lønnen bør opp for lærerne. Det er en gruppe som trenger å bli sett og hørt, sier Raja til NTB.

Han møtte denne uken leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal på gaten i Arendal. Forbundet er for tiden i streik og konflikt med kommunesektorens organisasjon KS om lønnsbetingelsene. Mandag går ytterligere 1.300 lærere ut i streik.

Nå stiller Raja seg side om side med forbundet for å be om bedre betingelser for lærerne.

– KS, kommunene og politikere må skjønne hvorfor læreryrket er viktig. Det er det aller viktigste yrket i Norge, fordi de jobber med våre egne barn og Norges framtid, sier Raja, som er utdanningspolitisk talsperson i partiet.

Utvalg vil heve lønnen

Lærerlønningene bestemmes gjennom forhandlinger mellom KS og fagforeningene, og KS har vært tydelige på at har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater for å gi lærerne lønnsløft.

– Vi politikere kan ikke gå inn i en pågående konflikt. Men vi kan oppfordre partene til å snakke sammen, sier Raja.

Det hører med til historien at Venstre styrte Kunnskapsdepartementet fra januar 2020 og fram til valget i fjor høst.

I forkant av landsmøtet i oktober har et utvalg i partiet gått inn for å øke lønnen til lærerne, noe Raja stiller seg bak.

Utdanningsforbudet: Bra med politikere som bryr seg

Handal i Utdanningsforbundet takker for støtten fra Venstre-politikeren.

– Det å ha respekt for partene i et tariffoppgjør, det er bra. Men det er også bra med politikere som bryr seg om at elevene har kvalifiserte lærere. Det trenger vi flere politikere som gjør, sier han.

Og legger til:

– Jeg er veldig glad for at politikere bryr seg. Det må være frustrerende å sitte på Stortinget å ha en arbeidsgiver der ute som tar ansvar for lærerne på den måten de gjør nå. Vi er blitt gjort til lønnstapere seks år på rad. Det er ikke noe viktig bidrag for å nå de målene Abid Raja har om at alle elever skal ha en kvalifisert lærer.

KS-styreleder Gunn Marit Helgesen har følgende kommentar til saken:

– Jeg er helt enig med Abid Raja i at læreryrket er veldig viktig. Derfor samarbeider vi med staten og lærerorganisasjonene om å styrke rekrutteringen til utdanningen og yrket. Årets lønnsoppgjør er ett bidrag. Alle unge nyutdannede får et kraftig lønnsløft, også lærere.

