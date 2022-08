KrF forlater byrådet i Bergen

Det melder Bergens Tidende mandag morgen. Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) fikk beskjeden søndag kveld.

KrF har innkalt til pressekonferanse utenfor rådhuset mandag klokka 10. Gruppeleder Håkon Pettersen og byråd Beate Husa, samt bystyrerepresentant Joel Ystebø vil være til stede.

I sommer ble det klart at både KrF og Venstre åpner for å samarbeide med Høyre etter valget. KrF ville ikke engang si at de vil gå til valg på at dagens byråd skal fortsette.

(NTB)