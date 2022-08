Onsdag i forrige uke ble bedrifter og regjeringskontorer i Estland rammet av et omfattende dataangrep, dagen etter at landet fjernet et sovjetisk krigsminnesmerke.

Dette skremmer likevel ikke nabolandet Latvia. På en pressekonferanse mandag varslet Riga-ordføreren Janis Lange ifølge Bloomberg at arbeidene med å rive Victory Memorial er i gang.

Minnesmerket i hovedstadens Victory Park ble reist i 1985 – fem år før Latvia gjenvant sin uavhengighet – for å minnes den sovjetiske hærens seier over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Det er 80 meter høyt, og dermed langt større enn det som ble revet av Estland – en T-34 Sovjet-tanks på sokkel.

Arbeidene går foreløpig ut på å gjerde inn monumentet, men Lange understreket på pressekonferansen at man vil unngå eksplosiver under rivningen. Selve monumentet består av en obelisk og to store skulpturer, hvorav den ene av Røde Armé-soldater og den andre av en kvinnefigur som representerer «moderlandet.»

Latvia, som er medlem av både EU og NATO, følger ifølge nyhetsbyrået dermed Estlands eksempel med å fremskynde planene om fjerning av Sovjet-monumenter som respons på Russlands invasjon av Ukraina.

Mange i Latvias etniske russiske minoritet, som utgjør omtrent 25 prosent av befolkningen på 1,9 millioner mennesker, anerkjenner monumentet, mens mange latviere ser på det som et symbol for Sovjet-okkupasjon.