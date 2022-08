Borrell: Støtte til EU-forslag i atomforhandlingene med Iran

Borrell kommer med uttalelsen i et intervju med den spanske TV-stasjonen TVE tirsdag, ifølge Reuters.

– Det er enighet blant de fleste landene, men jeg har fortsatt ikke hørt fra USA, hvor jeg har forstått at man er i ferd med å diskutere det. Vi venter et svar denne uken, sier han til TVE.

Ifølge Borrell har Iran bedt om et par justeringer.

Forhandlingene er et forsøk på å redde atomavtalen fra 2015. Avtalen ble signert av Iran, USA, Russland, Kina, Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Den satte en rekke begrensninger på Irans atomprogram for å sikre at det ikke kan brukes til å utvikle atomvåpen, i bytte mot at de økonomiske sanksjonene mot landet ble opphevet.

Trump-administrasjonen sørget for å trekke USA fra avtalen og innføre enda strengere økonomiske sanksjoner mot Iran, noe som igjen førte til at Iran begynte å bryte bestemmelser i avtalen.

Irans viktige oljeeksport er blant sektorene som er rammet av sanksjonene.

Forhandlingene om en gjenoppliving av avtalen har pågått i 16 måneder. USA og Iran har ikke forhandlet direkte, men representanter fra de andre landene har sittet i møter med iranske representanter.

(NTB)