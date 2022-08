Arbeiderpartiet har betalt mest av alle partier for Facebook-annonser

På et drøyt år har Arbeiderpartiet sentralt samt partiets lokallag og profilsider brukt til sammen minst 6,7 millioner kroner på Facebook-annonser, ifølge Facebooks egen oversikt , skriver Journalisten.

Det til tross for at partiets egen kulturminister Anette Trettebergstuen gjentatte ganger har gått hardt ut mot selskaper som Facebook, og sagt at de bør tvinges til mer åpenhet, reguleres strengere og betale nasjonal skatt på sine skyhøye inntekter.

– Disse selskapene endrer rammene for vår offentlige samtale, og påvirker de redaksjonelle nyhetsmedienes vilkår. De unndrar seg skatt og hemmer konkurranse, skrev hun selv i et innlegg da hun ble kultur- og likestillingsminister i fjor høst.

Fremskrittspartiet nummer to

Arbeiderpartiet har betalt ti ganger mer i annonsepenger til Facebook det siste året sammenlignet med regjeringspartner Senterpartiet, som brukte 636.360 kroner i samme periode.

– Politisk jobber vi med å begrense omfanget av disse tekgigantene, men som parti må vi i likhet med resten av Medie-Norge og de andre politiske partiene forholde oss til virkeligheten og aktivt være til stede der folk er, skriver assisterende partisekretær Mari Aaby West (Ap) på epost etter spørsmål fra Journalisten.

Fremskrittspartiet inntar andreplassen i pengebruk blant partiene på Facebook-annonser, med totalt 3,9 millioner kroner. Høyre har brukt 2 millioner kroner.

(NTB)