Rødt om skattesaken: Likhet for loven viktig for tilliten til Stortinget

– Det er viktig for å gjenreise tilliten til Stortinget at folk opplever at det er likhet for loven. Det har vært vårt standpunkt hele veien. Stortinget skal vedta lover, ikke overprøve relevante myndigheters anvendelse av dem, sier Moxnes til NTB.

Han uttaler seg etter å ha deltatt i et møte onsdag med presidentskapet om prosessen videre med skattesakene som kom opp før sommeren.

Varsel mot politikere

Skatteetaten har sendt varsel om ekstra skattekrav til 28 stortingspolitikere og 17 tidligere regjeringspolitikere som har hatt pendlerboliger uten å skatte nok.

I tillegg ble det kjent at Skatteetaten mener at Stortinget skylder i overkant av 1,3 millioner kroner i arbeidsgiveravgift i forbindelse med pendlerboligsaken. På onsdagens diskuterte man også hvordan Stortinget skal forholde seg til dette.

– Vi mener Stortingets svar bør være at vi følger skattemyndighetenes vurdering, og at Stortinget ikke inntar en aktivistisk rolle når det gjelder lovfortolkning, sier Rødt-lederen.

Lover åpenhet

Fristen for å svare Skatteetaten på varselet var egentlig satt til 15. august, men ble utsatt til 29. august etter forespørsel fra Stortinget og Statsministerens kontor (SMK), som også har mottatt varsel om krav knyttet til arbeidsgiveravgift.

– Vi vil komme tilbake innen 29. august som er fristen gitt av skattemyndighetene. Og det vil selvfølgelig være åpenhet om hva vi gjør, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

I forbindelse med pendlerboligsaken er det sendt skattekrav til stortingspolitikere, statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere fra flere partier.

