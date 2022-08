Donald Trump lokker med middag til én million kroner

Donald Trumps politiske innsamlingsaksjon er nå vertskap for en bedre middag, en såkalt candlelight dinner, med den tidligere presidenten på en av hans golfbaner, Trump National Golf Club Bedminster, i New Jersey. Det finner sted onsdag 14. september.

100.000 dollar

Ifølge Forbes vil arrangementet samle inn penger til «Make America Great Again, Again!» Prisen for en middag er 100.000 dollar, hvilket tilsvarer 962.000 kroner basert på dagens dollarkurs, og deltakerne vil også kunne bli avbildet sammen med den 45. presidenten i USA om de ønsker det.

På invitasjonen fremgår det også at de inviterte kan be om private golfmuligheter med Donald Trump dersom de er villige til å betale enda mer.

Slike arrangement har tidligere vært lukrative for Trump. Ved å være vertskap for dem på sine egne eiendommer kan han samle inn store summer til sine politiske grupper samtidig som hans private virksomhet også kommer godt ut av det økonomisk.

Ransaket av FBI

Den siste tiden har USAs tidligere president vært i hardt vær etter at agenter fra FBI ransaket eiendommen Mar-a-Lago på jakt etter graderte dokumenter. New York Times har tidligere meldt at det ble funnet mer enn 300 graderte dokumenter i Trumps hjem.