To politikere fikk 400.000 kroner for mye i lønn – nekter å betale tilbake

Først meldte Drammens Tidende at de hadde fått 100.000 kroner for mye i lønn hver, men torsdag melder Viken fylkeskommune i en pressemelding at beløpet skal være det dobbelte. De skal ha fått for mye i lønn i en periode på henholdsvis ett og to år, skriver Drammens Tidende.

Begge de to har nektet å betale tilbake pengene. De skal ha fått feil utbetaling fra fylkeskommunen i forbindelse med endring av deres verv.

I pressemeldingen skriver fylkeskommunen at fylkesordfører og administrasjonen har vært i jevnlig dialog med de to det gjelder og deres advokat, for å komme til enighet om en løsning for tilbakebetaling.

De to politikernes advokat, Curt A. Lier, sier til Drammens Tidende at han mener det ikke er riktig når det hevdes at det har vært jevnlig kontakt mellom partene for å finne en løsning.

