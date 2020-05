Ville innsideuker med Axactor

Axactor ga, men Axactor tok også tilbake. Aksjen steg 33 prosent i sin første uke, før påske. Denne uken sank den 17 prosent og bidro sterkt til at Innsideporteføljen falt 4,8 prosent.

I disse urolige tider er ikke det et så oppsiktsvekkende fall i seg selv, men det skjedde i samme uke som at hovedindeksen ved Oslo Børs var så å si uendret (den sank 0,2 prosent). Dette har dermed vært årets svakeste uke for Innsideporteføljen i relativ forstand. Den absolutt dårligste var for øvrig et fall på 12,6 prosent i uke 11, men da falt hovedindeksen 15,3 prosent, så det var samtidig den til da relativt sett beste uken (senere overgått av uke 14, de første uken med Axactor).

Heller ikke noen av de andre aksjene i porteføljen hadde en spesielt god uke. Men den gode, gamle traveren Orkla steg nye 1,3 prosent. De øvrige aksjene falt.

Hittil i år har Innsideporteføljen falt 18,2 prosent, mens hovedindeksen er ned 21 prosent. Dette er basert på oppdateringer fredager klokken 12.

Kjøp i Mowi

Coronakrisen var tilsynelatende god for innsideaktiviteten: ledende ansatte og styremedlemmer kjøpte aksjer som aldri før. Men nå ved inngangen til resultatsesongen er det mye roligere. Kjøpene er få, men noen av dem er relevante for oss.

I Mowi har konsernsjef Ivan Vindheim kjøpt aksjer for 1 million kroner, og med det mangedobler han sin eksponering mot selskapet. For øvrig er de innmeldte kjøpene ganske små, men også styremedlem i Yara Adele Norman Prans kjøp for knappe 700.000 kroner kan nevnes.

MILLIONKJØP: Konsernsjef Ivan Vindheim, Mowi. Foto: Iván Kverme

Ellers har det igjen vært en rekke kjøp knyttet til aksjespareprogrammer og avlønning, men det prøver vi å se bort fra ettersom kjøpene gjerne skjer til lavere enn markedspris eller under et visst preg av tvang – bruk noe av lønnen på aksjer, eller gå glipp av den delen av lønnen!

Axactor ut

Vi tar Mowi inn i Innsideporteføljen.

Ut går Axactor, der det svinger litt for mye til at vi er komfortable med å bli sittende. Vi tok inn aksjen etter at tidligere konsernsjef Endre Rangnes kjøpte, men han mistet jobben like etterpå. Til tross for fallet på 17 prosent siden sist noterer vi oss for en positiv avkastning på 9,5 prosent på fire uker.

Innsideporteføljen 2020 - uke 17 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke Orkla 23.08.2019 80,42 - 93,64 94,86 18,0 % 1,3 % DNB 13.03.2020 114,60 - 112,10 110,20 −3,8 % −1,7 % Atea 20.03.2020 75,80 - 95,70 89,80 18,5 % −6,2 % Entra 27.03.2020 118,00 - 124,70 124,00 5,1 % −0,6 % Mowi 24.04.2020 172,50 - Ny 172,50 Ny Ny Vi har midlertidig opphevet regelen om stop loss ved kursfall på 30 prosent fra inngangskursen. UT Axactor 27.03.2020 5,50 - 7,26 6,02 9,5 % −17,1 %

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke −4,84% −0,19% −4,65% Hittil i år −18,23% −21,03% 2,80%

Ukens innmeldte innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* Mowi Ivan Vindheim, konsernsjef 1 018,8 82,8 % Nordic Semiconductor Øyvind Birkenes, styremedlem 120,2 30,4 % Nordic Semiconductor Inger Ørstavik, styremedlem 55,2 29,1 % Nordic Semiconductor Jan Frykhammar, styremedlem 274,5 30,6 % Yara Pablo Barrera Lopez, konserndirektør 168,6 13,0 % Yara Adele Norman Pran, styremedlem 686,0 99,5 % Sum

2 323,3