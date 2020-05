Fem dårlige innsideuker

For fem uker siden hadde Innsideporteføljen en liten, men tydelig ledelse på 6,6 prosentpoeng på hovedindeksen ved Oslo Børs – porteføljen hadde falt 18 prosent og hovedindeksen 24 prosent i år. Siden har hovedindeksen tatt litt innpå i fem uker på rad, men fortsatt ikke nok til å gå forbi.

Denne uken falt Innsideporteføljen 3,2 prosent, mens hovedindeksen er ned 2 prosent. Av våre aksjer var det ærlig nykommer Yara samt Entra som skuffet, med fall på henholdsvis 6,8 prosent og 8 prosent. Hittil i år er Innsideporteføljen ned 19,3 prosent og hovedindeksen ned 19,9 prosent, basert på våre oppdateringer fredager klokken 12.

The return of stop loss

Vi gjeninnfører nå stop loss-regelen som innebærer at en aksje tas automatisk ut av porteføljen når kursen har sunket 30 prosent fra inngangskurs.

Regelen er ment som et sikkerhetsnett hvis en aksje skulle krasje mens det ennå er noen dager til det faste tidspunktet der vi oppdaterer porteføljen. Derimot var det ikke ment som noe sikkerhetsnett når hele børsen krasjer. Med hovedindeksen ned over 30 prosent på det meste var det meningsløst å beskytte våre aksjer mot et like stort fall.

Alle aksjene i porteføljen nå er tatt inn fra mars til mai, dvs. fra rett før og etter at hovedindeksen traff (den foreløpige? den endelige?) bunnen. Da er ikke argumentet for å suspendere stop loss-regelen relevant lenger.

Mange kjøp

Etter hvert som resultatsesongen skrider frem øker antall innsidekjøp. Det aller største kjøpet denne gangen kom i Carasent, der finansdirektør Lars Forsberg kjøpte seg opp fra null til aksjer for over 20 millioner kroner. Innsidesignalet blir imidlertid litt vannet ut av at styreleder Johan Lindqvist selger nesten halvparten av sine aksjer for over 40 millioner kroner, og at en annen innsider selger for 2 millioner kroner.

KJØPER I ZALARIS: Erik Langaker , nominert styremedlem, har kjøpt 100.000 aksjer for 3,7 millioner kroner. Foto: Andreas Klemsdal

Noe av det samme ser vi i Zalaris, der konsernsjef Hans-Petter Mellerud har solgt aksjer for 7,4 millioner kroner for å betale formuesskatt. Selv med den begrunnelsen blir kjøpssignalene fra kjøpene til styremedlem Adele Norman Pran (740.000 kroner) og nominert styremedlem Erik Langaker (3,7 millioner kroner) litt forstyrret.

Vi gjør ingen endringer i porteføljen denne gangen.

Innsideporteføljen 2020 - uke 20 Selskap Tatt inn Kjøpskurs Stop loss (70 %) Forrige uke Siste kurs Avkastning totalt Avkastning siste uke DNB 13.03.2020 114,60 80,22 118,45 115,25 0,6 % −2,7 % Atea 20.03.2020 75,80 53,06 90,40 90,80 19,8 % 0,4 % Entra* 27.03.2020 118,00 82,60 130,60 120,10 1,8 % −8,0 % Mowi 24.04.2020 172,50 120,75 178,55 180,55 4,7 % 1,1 % Yara 08.05.2020 337,00 235,90 337,00 314,20 −6,8 % −6,8 % Vi har denne uken gjeninnført regelen om stop loss ved kursfall på 30 prosent fra inngangskursen. *Entra gikk eks. utbytte 2,40 kroner 4. mai. Beløpet er lagt til siste kurs.

Differansen

Innsideporteføljen Hovedindeksen Differansen Siste uke −3,19% −1,95% −1,24% Hittil i år −19,32% −19,90% 0,58%

Ukens innmeldte innsidekjøp Selskap Innsider Verdi (tusen kr) Andel* Kongsberg Automotive Martina Schüle, VP Finance Accounting and Reporting 11,1 25,5 % Scatec Solar Maria Moræus Hansen, styremedlem 250,2 100,0 % Elkem Marianne E. Johnsen, styremedlem 265,1 100,0 % SpareBank 1 SMN Morten Loktu, styremedlem 363,0 50,0 % DNB Rune Helland, Investor Relations-ansvarlig 724,9 22,2 % SpareBank 1 SMN Jan-Frode Janson, konsernsjef 724,0 25,0 % Scatec Solar Toril Haaland, konserndirektør 295,8 66,0 % Zalaris Jon Erik Haug, styremedlem 306,1 53,3 % Zalaris Adele Norman Pran, styremedlem 740,0 100,0 % Zalaris Erik Langaker, styremedlem 3 700,0 13,5 % Aker Solutions Henrik O. Madsen, styremedlem 241,2 100,0 % Carasent Lars Forsberg, finansdirektør 20 580,0 100,0 % SpareBank 1 SMN Rolf Jarle Brøske, konserndirektør 141,7 21,6 % Komplett Bank Harald Hjorthen, styremedlem 753,9 4,8 % Norsk Hydro Dag Mejdell, styreleder 119,9 12,5 % Insr Insurance Espen Husstad, konsernsjef 100,2 3,8 % Elkem Odd-Geir Lyngstad, direktør 48,9 26,8 % Insr Insurance Hans Petter Madsen, finansdirektør 100,0 31,9 % SpareBank 1 SMN Rolf Jarle Brøske, konserndirektør 44,5 6,5 % Insr Insurance Øystein Engebretsen, styremedlem 111,7 0,6 % Norsk Hydro Dag Mejdell, styreleder 110,8 11,1 % Idex David Orme, salgs- og markedsføringsdirektør 5,3 1,5 % Sum

29 738,3