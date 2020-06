Dramatisk avslutning på Skoleduellen

Denne runden av Skoleduellen er nå over, og studentene kan ta en velfortjent sommerferie. Ikke overraskende seiret Aksjeklubben BI Bergen, som lenge har sittet med en komfortabel ledelse.

Laget endte opp med en samlet avkastning på 15,8 prosent, og slo dermed Hovedindeksen med over 26 prosentpoeng.

Børsklubben NHH tok sølvet, etter å ha økt kapitalen med 6,6 prosent. Tredjeplassen gikk til Aksjegruppen OsloMet, med 4,6 prosent. Ingen av de andre studentgruppene oppnådde positiv avkastning.

Unngikk sisteplassen

I den nederste delen av resultatlisten var det langt mer dramatikk. Ifølge Nordnets regler blir studentgruppen som gjør det verst kastet ut av konkurransen og erstattet med et nytt lag i neste runde. Ved inngangen til forrige uke så det ut til at Børsgruppen Nord (Handelshøgskolen i Bodø) ville lide denne skjebnen, ettersom de lå over 8 prosentpoeng bak Børsgruppen UiS (Universitetet i Stavanger), som var nest sist.

Så leverte studentene i Nordland en avkastning på svimlende 23,4 prosent, noe som reduserte denne rundens tap til under 17 prosent.

Ikke bare medførte dette at Nord-laget tok den ukentlige seieren; de unngikk dessuten den samlede sisteplassen med en margin på mer enn 5 prosentpoeng. Dermed er det Børsgruppen UiS som må ta en pause fra Nordnets porteføljekonkurranse.

Opptur for Norwegian

At et lag oppnår en ukentlig avkastning som overstiger det som er typisk for to hele børsår er svært uvanlig i Skoleduellen. Børsgruppen Nord har imidlertid ikke satset langsiktig på trauste, gamle travere som Orkla og Yara. Tvert imot var laget tungt eksponert mot et knippe aksjer i selskaper som er blitt hardt rammet av coronakrisen.

Et av disse var Norwegian Air Shuttle, som i forrige uke fikk et kursløft på 27 prosent.

DNB og REC Silicon, to andre Nord-aksjer, steg med henholdsvis 11 og 9 prosent. Bodø-laget tradet også inn og ut av en rekke selskaper, tilsynelatende med svært gode resultater.

Kjempebom for analytikerne

For øvrig kan Børsgruppen UiS trøste seg med at de bare tapte halvparten så mye som analytikerporteføljen.

Investorer som konsekvent satset på proffenes fem best likte aksjer, ville ha sittet igjen med bare 56 prosent av sin startkapital. Analytikerne har i de fleste ukene gjort det verre enn selv de verste studentforvalterne. I forrige uke tok de igjen sisteplassen, med et tap på 1,2 prosent. For tiden inkluderer deres favorittaksjer Borr Drilling, Lerøy Seafood, Storebrand, Subsea 7 og Yara International.

Avkastning, forrige uke Børsgruppen Nord 23,4% Børsklubben UiT 3,3% Børsklubben NHH 3,1% Aksjegruppen OsloMet 2,9% Aksjeklubben BI Bergen 2,8% Børsgruppen UiS 2,7% Hovedindeksen på Oslo Børs 2,6% Børsgruppen UiA 2,6% Børsgruppen Aktie BI 2,5% Finansgruppen Verdi NTNU 2,2% STØH Kapital 1,2% Alpha Finance Ålesund 1,0% UiOs finans- og investeringsforening 0,8% Juridisk Finansklubb UiB -0,4% Børsgruppen NMBU -1,0% Analytikernes favoritter -1,2%