Gullkantet realrente

Hvis man skal oppsummere utviklingen i kapitalmarkedet siden 1980-tallet med en graf, er den amerikanske statsobligasjonsrenten et godt alternativ. Det strukturelle fallet har blåst opp aktivapriser og gjeldsmengden.

Sentralbankstimulanser uten sidestykke ligger an til å sette trenden i høygir og understøtte et massivt kapitaltilsig i aksjer og edelmetaller.

Keynes i praksis

Det klassiske sparerådet er en balansert portefølje av aksjer og obligasjoner hvor obligasjonsandelen gradvis økes etter hvert som pensjonsalderen nærmer seg. Med kortene spilt riktig skal man kunne leve av rentekupongene.

Samme tankegang har dominert i de største forvaltningssystemene. Investeringsmandater tvinger kapital inn i lavrisikable rentepapirer.

Presset på obligasjonsrenter har vært sterkere enn tilsvarende for aksjer de seneste 20 årene

John Maynard Keynes spådde i sin tid at tilstrekkelig teknologisk fremgang, økning i kapitalbasen og fallende befolkning ville sende renten i null. Det punktet er nå nådd, noe som innebærer at rentenistenes strategi er i trøbbel.

Attraktiv risikopremie

Presset på obligasjonsrenter har vært sterkere enn tilsvarende for aksjer de seneste 20 årene. Til tross for en eventyrlig børsoppgang, har dermed risikopremien i aksjer økt.

Deler av forklaringen finnes antagelig i sentralbankenes obligasjonskjøp. Det er samtidig mulig at en aldrende verdensbefolkning også har medvirket gjennom risikoredusering i sparing.

I så fall vil denne trenden akselerere fremover heller enn snu. Selv Kina, som har vært motoren i verdensøkonomien etter finanskrisen, står foran en demografisk bråstopp. Ifølge en ny studie vil den kinesiske befolkningen toppe ut i 2024 som en følge av lavere fødselsrate og ettbarnspolitikken.

Gjeldsfest

Avtagende befolkningsvekst de neste tiårene passer dårlig når gjeldsnivåene allerede er skyhøye. Coronakrisen øker gjeldsbelastningen i bedriftene og særlig statsfinansene på det verst tenkelige tidspunktet.

Stimulansegildet må derfor finansieres av sentralbankene. Det tok 94 år før balansen til Federal Reserve nådde én billion dollar, mens det tok 12 år å nå syv billioner. Deutsche Bank tror en ytterligere tredobling innen utgangen av tiåret er mulig.

Negativ realrente

Budsjettkutt og skatteøkning for å redusere gjeldsbelastningen medfører ofte regjeringsskifte. Minste motstands vei er isteden pengetrykking.

Federal Reserve signaliserer også tydelig at de vil gjøre det som kreves denne gangen. Det ligger i kortene at pengepolitikken ikke strammes inn før etter at inflasjonen overskyter målet.

Resultatet av et nullrenteregime i kombinasjon med stigende inflasjon blir en negativ realrente sist sett på 1970-tallet. Gitt laber produktivitet og avtagende befolkningsvekst er også sjansen til stede for et gjensyn med stagflasjon.

Aksjeallokering vil øke

For pensjonsfondene og livforsikringsselskaper er utsiktene til årevis med negativ realrente en krise. Store langsiktige forpliktelser er allerede udekket, og problemet blir nå verre.

Med relativt sett attraktiv risikopremie er aksjer det eneste alternativet. Til tross for høy multippelprising, tror jeg derfor aksjeallokeringen vil øke fremover. Her kan det nevnes at den statlige pensjonskassen i California planlegger å belåne porteføljen for å nå sitt avkastningskrav.

Når privatinvestorene også toger inn på børs, fremstår risikoen for en aksjeboble høyere enn et krakk de neste årene.

Opptur i gull

Gullentusiastene bør være i godt humør om dagen. Kritikken mot gull har vært manglende kontantstrøm, men når obligasjoner garanterer tap, er alternativet mer attraktivt. Massiv pengetrykking vil også devaluere fiatvalutaer mot edelmetaller og realaktiva.

Tilbudssiden fremstår i tillegg konstruktiv. Gruveindustriens reserver har vært fallende siden toppen i 2012. Selv med prisøkningen de seneste to årene har selskapenes investeringer likevel vært stabile. En produksjonstopp kan dermed være i vente snart.

Parallelt gjør digitalisering og automatisering sitt inntog i gruvene, noe som bedrer driftsmarginene.

Historisk har gullprisen ofte vært sterk når aksjemarkedet er svakt. Denne gangen peker pilene imidlertid oppover for begge. Gullgruvesektoren kan dermed bli en børsvinner de neste årene. Av nordiske selskaper fremstår Lundin Gold som den beste måten å spille på trenden.