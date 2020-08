Innsideporteføljen holdt ikke følge

Oslo Børs klatret denne uken til sitt høyeste nivå på flere måneder. Hovedindeksen var midt på dagen fredag notert til nesten 849 poeng, etter en oppgang på 2,4 prosent. Forrige gang indeksen avsluttet en uke like sterkt var i uke 8.

Innsideporteføljen gjorde det også bra, selv om en oppgang på 2 prosent førte til at den ikke helt holdt følge med det brede markedet. Av våre fem aksjer gjorde Mowi det best, med en oppgang på 3,7 prosent. Laksegiganten har imidlertid gjort det svakt på børsen etter at den ble tatt med i Innsideporteføljen i april. Selv etter denne sterke uken, er den akkumulerte avkastningen på minus 1,1 prosent.

Yara og Kid steg også med 3 prosent eller mer, mens Noreco klarte seg omtrent like bra som hovedindeksen. At Innsideporteføljen leverte mindreavkastning denne uken skyldes at vår siste aksje, StrongPoint, skuffet med å falle 2,5 prosent.

StrongPoint har imidlertid steget hele 13,4 prosent siden den kom med i Innsideporteføljen for tre uker siden.

Hittil i år har Innsideporteføljen et solid forsprang på Oslo Børs. Vår portefølje er ned 3,8 prosent, mens hovedindeksen har falt 9,6 prosent. Alle oppdateringer skjer fredag klokken 12.

Få transaksjoner

Det er fortsatt laber aktivitet blant innsiderne på Oslo Børs. Den seneste uken har det kun vært et par mindre salg i NattoPharma og Kongsberg Automotive, og ett kjøp. Dette kjøpet er riktignok ganske stort, men det er gjort av Trond Mohn, som er klart største aksjonær i BerGenBio med en eierandel på 25,8 prosent.

KJØPER MER: Trond Mohn har de to seneste uken kjøpt BerGenBio-aksjer for over 15 millioner kroner. Kjøpene denne uken er på 3,7 millioner. Foto: Marit Hommedal

Når vi setter sammen Innsideporteføljen, tar vi ikke hensyn til denne type kjøp fra storaksjonærer. Men det kan likevel være verdt å nevne at Mohn kjøpte BerGenBio-aksjer for for over 12 millioner kroner i forrige uke. Denne uken nøyer han seg med å handle for 3,7 millioner kroner, fordelt på tre transaksjoner.

Kjøpene kan jo tyde på at investoren har tro på farmasiselskapet.

Hyggelig rabatt

En annen type innsidetransaksjoner som heller ikke fanger vår interesse er de kjøpene hvor innsideren får fordeler sammenlignet med resten av markedet. Det er tilfelle i aksjekjøpet til Akers investeringsdirektør Martin Bech Holte for 3,3 millioner kroner.

Holte fikk nemlig en rabatt på 20 prosent da han kjøpte 10.000 aksjer. Mens Aker-aksjen sluttet på 412 krone torsdag, fikk Holte kjøpt aksjene til kurs 329,60 kroner.

At en investeringsdirektør ikke slår til på et slik tilbud, ville nesten være merkelig, selv om han må sitte på aksjene i tre år før han kan selge dem. Vi anser derfor ikke dette kjøpet til å være et innsidesignal, og det er derfor heller ikke ført opp i listen over innsidekjøp.

Vi gjør derfor ingen endringer i Innsideporteføljen denne uken.