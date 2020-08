Gode coronanyheter

LYSE UTSIKTER: En kur for coronaviruset mener Dovre-forvalter Stig Myrseth vil være bra for Oslo Børs fordi det vil medføre en sektorrotasjon ut av høyt prisede teknologiaksjer over til sykliske aksjer.

LYSE UTSIKTER: En kur for coronaviruset mener Dovre-forvalter Stig Myrseth vil være bra for Oslo Børs fordi det vil medføre en sektorrotasjon ut av høyt prisede teknologiaksjer over til sykliske aksjer. Foto: Magnus Rørvik Skjøberg

Opphentingen i amerikansk økonomi stanset opp i andre halvdel av juli underminert av viruseksplosjonen og nye smittevernstiltak. Selv om spredningen fortsatt er på et høyt nivå, synes toppen passert.

Det tilkjennegis blant annet av at andelen legebesøk hvor pasienten rapporterer om coronasymptomer for tiden er klart fallende i episenterstater som Texas, Florida og California. Denne andelen har historisk ledet antallet nye smittetilfeller med en til to uker.

Med lavere smittepress vil det trolig snart være mulig å fortsette gjenåpningen av amerikansk økonomi.

Mindre dødelig

En annen god nyhet er at antallet sykehusinnleggelser og døde har økt mye mindre enn smitteantallet. At epidemien er blitt mindre dødelig, gjenspeiler både bedre skjerming av risikogrupper og fremskritt i behandlingen.

Det er for tiden to godkjente coronamedisiner, dexametason og remdesivir, men i løpet av de neste månedene vil resultatet av en rekke studier offentliggjøres. Dette vil ventelig snart utvide arsenalet som legene har til rådighet.

En vaksine vil være en store «game changer», og håpet er at en sådan kan bli tilgjengelig allerede i fjerde kvartal. Det er for tiden seks ulike vaksinekandidater i «fase 3», som er den siste kliniske studien før endelig godkjennelse. Tre av disse er fra Kina, to fra USA og én fra Storbritannia.

En viktig akselererende faktor er at myndighetene allerede har forhåndsbestilt hundrevis av millioner av doser uavhengig av effekt. Dermed er den kommersielle risikoen for farmasiselskapene blitt eliminert.

Medisinske gjennombrudd vil være godt nytt for økonomien og kan bane vei for en boom i 2021, men hva blir konsekvensen for børsen?

Oslo Børs vinner

Svaret for aksjemarkedet som helhet er ikke innlysende, men på sektornivå er det lettere å trekke konklusjoner.

Så snart investorene skimter lys i enden av coronatunnelen, vil vi trolig se en skarp sektorrotasjon ut av høyt prisede teknologi- og farmasiaksjer og inn i utbombede sykliske næringer som råvareindustri samt bank.

På grunn av sektorsammensetningen vil nettoeffekten utvilsomt bli positiv for Oslo Børs. Mens coronakometer som Pexip og Kahoot! kan rammes av gevinstsikring, kan julenissen i år komme til en rekke utbombede aksjer i næringer som olje og gass, smelteverk, gjødsel, shipping, reiseliv og bank.

På Wall Street domineres de brede børsindeksene av teknologi. Her kan nevnes at de fem største aksjene i S&P 500 for tiden er Apple, Amazon, Microsoft, Google og Facebook, og disse utgjør tilsammen over 20 prosent av indeksen.

Bortsett fra et par banker må vi helt ned til 17. plass for å finne en tradisjonell syklisk tungvekter, og lenge verdens største selskap, ExxonMobil.

Liten prisingsstøtte

Jeg heller mot at nettoeffekten av en vaksine vil være positiv for Wall Street også, men helt sikkert kan man ikke være. Mye avhenger av hvor sterk gevinstsikringen i teknologisektoren blir.

Her kan nevnes at Amazon har opplevd en eksplosiv salgsvekst i år. Enkelte meningsmålinger tyder på at halvparten av denne fremgangen kan bli reversert når folk føler seg trygge nok til å oppsøke fysiske butikker igjen. Skulle så skje, er det lett å forestille seg at aksjen kan få en rekyl.

Dette underbygges av begrenset prisingsstøtte. Med en forward P/E på 60 er det lite rom for humper i veien eller negative overraskelser.

For en monopolist med fullstendig markedsdominans kan slike multipler forsvares. Motposten er at den politiske risikoen er økende. Det kan både komme krav om økte skatter og kartellanklager.

Yara inn

Yara slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. En regulær direkteavkastning rundt fem prosent frister i tillegg til muligheten for ekstraordinære utbytter og tilbakekjøp muliggjort av en sterk balanse.

Aksjen er også et spill på et bedre sentiment til sykliske aksjer i alminnelighet.