Ingen (!) tech-aksjer på topp ti-listen til forvalter

Aksjemarkedet fortsetter å ignorere strømmen av negative nyheter, og både enkeltaksjer og indekser setter rekord etter rekord.

Konsensus sier imidlertid at det nå vil flate noe ut, men Thomas Hayes, grunnlegger og styreleder i hedgefondselskapet Great Hill Capital, mener en ny runde med bullmarked er på vei.

– Mange aksjer går mot en hvileperiode i de kommende ukene, men det kan også føre til at forhatte sektorer kan trives, sier Hayes til Marketwatch.

Disse kan skyte i været

Hedgefodforvalteren understreker at dersom de store navnene som Apple, Amazon, Facebook og andre tech-giganter flater ut, vil det gi ny giv til andre sektorer.

Noen av navnene Hayes nevner er gjengitt i tabellen under:

Selskap Endring YTD (%) Bank of America −28,7 JPMorgan Chase −30,2 Apache −42,2 Murphy Oil −45,8 Boeing −48 Lockheed Martin −0,4 MGM −37,4 Las Vegas Sands −31,3 Southwest Airlines −36,2 United Airlines −61,4

– En annonsering av en ny vaksine eller et gjennombrudd som gir oss en dato der vi kan forvente en vaksine vil endre alt, sier Hayes.

Det vil endre konsensus fra sakte bedring – som er bra for tech-aksjer – til rask bedring – som er bra for sykliske aksjer.

– Når denne endringen i markedet skjer, vil det skje brått.

Bank vil lede an

Forvalteren trekker spesielt frem banksektoren og mener den har et stort potensial. De fleste vil ikke kjøpe bankaksjer før de handles mellom 50 og 100 prosent av det de var verdt før.

– Historisk vet vi at bankene har ledet an i bedringen ved hver eneste resesjon. Det blir ingen bedring uten at banker leder an, sier Hayes.

Sett under ett er forvalteren positiv til fremtiden, spesielt med tanke på aksjene nevnt tidligere.

– Katalysatoren vil komme fra forskning, så ikke vær imot forskningen. Nå er det bare å fortsette å danse mens musikken spiller, men: Hold føttene på bakken, er Hayes råd.