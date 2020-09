Milliardærinvestor: Dette er sektorene du bør satse på etter børsfallet

Howard Marks, som har blitt milliardær av investeringene sine, har en bred fanskare. Nå kommer han med sine anbefalinger etter børsfallet på Wall Street.

Den erfarne investoren anbefaler å investere i verdier og aksjer som helt siden coronakrisen startet har vært meget upopulære. Marks anbefaler sektorer som detaljhandelog kontoreiendommer, så vel som aksjer i underholdning- og hotellsektoren.

Finansavisen har skrevet artikler om samtlige av disse sektorene der eksperter, analytikere og meglerhus dømmer tre av dem nord og ned. Underholdningssektoren er den eneste som får fred.

Marks mener imidlertid at det siste børsfallet er en trigger for å skifte over til andre muligheter enn teknologi- og ESG-aksjer.

Ikke svart-hvitt

– Det er ikke enkelt å finne gode muligheter i dag, sier Howard Marks, styreleder og grunnlegger av Oaktree Capital Management, til CNBC.

Med en yield nær null på amerikanske treasuries, mener Marks andre muligheter er attraktive.

– Vi har fått markedet til å se ut som alt er svart-hvitt: Enkelte ting er åpenbart suksessrike investeringer, men dyre, og alt annet som har utfordringer i driften, er lavt priset. De store summene vil bli tjent i den siste av de to alternativene, sier Marks.

Han understreker imidlertid at selv om teknologisektoren nå har falt drastisk de siste dagene på Wall Street, «vil de gi gode penger i retur i det lange løp».

«Nøkkelen ligger i å identifisere hvilke aksjer som vil være suksessrike i det lange løp», og hvilke som er døgnfluer.

Short vs. long

De siste dagenes salgsbonanza har fått investorer til å fokusere på kortsiktige endringer, som i det store bildet ikke har så mye å si, mener milliardæren.

Nedturen nå på rundt 10 prosent kommer etter en opptur på hele 60 prosent siden mars.

– Det er fremdeles langt ned til bunnen. Det er fremdeles i nærheten av toppen i februar, sier Marks.

– Markedene er veldig volatile. Folk har en hårsbredd av tålmodighet og ser på kortsiktige bevegelser som om de betyr alt. Det som virkelig betyr noe er om du er i aksjemarkedet over en lengre periode, og om du sitter på gode aksjer.